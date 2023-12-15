Видео победы Бенедикта Долля в спринте на Кубке мира в Ленцерхайде

Сегодня, 15 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Ленцерхайде (Швейцария), состоялся мужской спринт. Победил в нём немецкий биатлонист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Бенедикт Долль, который по ходу гонки не допустил ни одной ошибки на стрельбе.

Второе место с отставанием от лидера в 5,4 секунды занял пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат (+36,8). На счету обоих спортсменов по одному промаху на первом огневом рубеже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Бенедикта Долля спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:15,8 (0 промахов).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,4 секунды (1).

3. Филипп Наврат (Германия) +36,8 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.