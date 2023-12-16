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Кубок мира, третий этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) женщины пробегут гонку преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:45 мск.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Гонка преследования, 10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

3. Лиза Виттоцци (Италия).

4. Жулия Симон (Франция).

5. Эльвира Эберг (Швеция).

6. Марит Исхол Скоган (Норвегия).

7. Франциска Пройс (Германия).

8. Дидра Ирвин (США).

9. Тереза Воборникова (Чехия).

10. Юни Арнейклев (Норвегия).

18. Маркета Давидова (Чехия).

19. Лена Хекки (Швейцария).

20. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

21. Ванесса Фойгт (Германия).

29. Ханна Эберг (Швеция).

32. Доротея Вирер (Италия).

39. Дарья Виролайнен (Финляндия).

54. Екатерина Аввакумова (Южная Корея).

Напомним, российские биатлонистки пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.