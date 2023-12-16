Долль — о победе в спринте: был немного удивлён, что Йоханнес меня не догнал

Чемпион мира в спринте и дважды бронзовый призёр Олимпийских игр немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде. Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, отставший от победителя на 5,4 секунды. При этом Долль завершил обе стрельбы без промахов, в то время как Бё допустил одну оплошность в стрельбе лёжа.

«Я думал, что он меня догонит. Был немного удивлён, что этого не произошло», — сказал Долль в эфире телеканала NRK.

В общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё занимает после этой гонки второе место, отставая на 13 очков от своего соотечественника Тарьея Бё. Бенедикт Долль благодаря этой победе поднялся с 16-го места на девятое.