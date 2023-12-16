Пащенко извинился за стрельбу по мишеням соперника в гонке Кубка Содружества

Серебряный призёр чемпионата Европы российский биатлонист Пётр Пащенко извинился перед белорусским спортсменом Дмитрием Лазовским за инцидент, произошедший в гонке преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества. В первой стрельбе Пащенко сделал выстрелы по мишеням на установке белорусского биатлониста.

«Хотелось бы извиниться перед Димой ещё раз, потому что испортил гонку себе и ему.

Сегодня достаточно холодно, влажно, у многих спортсменов возникали проблемы при постановке на огневой рубеж, ковёр скользкий. Мы сфокусированы на ковре, чтобы принять максимально удобное и устойчивое положение. Я не видел номер установки, после третьего выстрела понял, что стреляю не на своей, услышал, что говорили на тренерской бирже, переключился на свою установку», — прокомментировал эпизод Пащенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке преследования одержал Даниил Серохвостов. Дмитрий Лазовский занял четвёртое место с отставанием 1.22,4 от лидера. Пётр Пащенко завершил пасьют 30-м.