Вице-президент СБР объяснил снятие 1 минуты 10 секунд с результата Лазовского

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований, технический делегат Международного cоюза биатлонистов (IBU) Иван Мелихов объяснил снятие одной минуты десяти секунд при пересчёте результата белоруса Дмитрия Лазовского в гонке преследования на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, проходящего в Уфе.

«Как и всегда, по спорным моментам решение принимает жюри соревнований. Жюри собралось, старший по стрельбищу рассказал о ситуации. Мы проанализировали и поняли, что была перекрёстная стрельба. Лазовский потратил одну минуту и десять секунд на то, чтобы судьи перезарядили его, поэтому именно это время было снято с его финишного результата», — цитирует Мелихова «Матч ТВ».

Напомним, во время первой стрельбы пасьюта российский биатлонист Пётр Пащенко по ошибке начал стрелять по мишеням Дмитрия Лазовского.