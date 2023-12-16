Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Судьи пересмотрели результаты пасьюта у мужчин на Кубке Содружества

Жюри пересмотрело результаты мужской гонки преследования на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

После перерасчёта времени Дмитрия Лазовского четвёртое место занял Александр Логинов, пятое место у Рустама Каюмова. Белорусский спортсмен расположился на шестой позиции.

Напомним, во время первой стрельбы произошёл инцидент с Дмитрием Лазовским. Оказавшись на огневом рубеже, спортсмен обнаружил, что часть его мишеней закрыта. Не дождавшись судейского решения, биатлонист продолжил стрельбу.

Биатлон. Кубок Содружества, второй этап, Уфа. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 35.50,2 (4 промаха).

2. Кирилл Бажин — отставание 13,0 (1).

3. Эдуард Латыпов +1.12,6 (7).

4. Александр Логинов +1.23, 6 (3).

5. Рустам Каюмов +1.58,1 (3).

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +2.02,4 (3).