В СБР объяснили пересмотр результатов гонки Кубка Содружества

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований, технический делегат Международного cоюза биатлонистов (IBU) Иван Мелихов рассказал о причинах пересмотра результата белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского в гонке преследования на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества.

Напомним, инцидент произошёл во время стрельбы Лазовского, когда выяснилось, что по его мишеням ранее совершил стрельбу Пётр Пащенко. Из-за этого Лазовский потерял время и завершил гонку на 10-м месте. После пересчёта времени белорус поднялся на четвёртое место, но затем результаты снова были изменены.

«Это появилось из‑за того, что судьи назвали полное время нахождения спортсмена на коврике. То есть с момента его прихода и до ухода. Когда мы в первый раз разбирали инцидент, жюри соревнований приняло это время за основу, которую нужно удалять», — сказал Мелихов «Матч ТВ».

По итогам пересмотра результатов Лазовский оказался на шестом месте.