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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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16:40 Мск
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Йоханнес Бё выиграл пасьют на КМ в Ленцерхайде, Стрёмсхейм — второй, Легрейд — третий

Йоханнес Бё выиграл пасьют на КМ в Ленцерхайде, Стрёмсхейм — второй, Легрейд — третий
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен прошёл дистанцию с тремя промахами: одним на втором огневом рубеже и двумя — на третьем.

Вторым стал норвежец Эндре Стрёмсхейм, который, допустив по ходу гонки два промаха, на финише показал отставание от Йоханнеса Бё в 24,7 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии — олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд, уступивший победителю 29,1 секунды с одной ошибкой на четвёртой стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:30,0 (три промаха).
2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 24,7 секунды (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 29,1 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 декабря 2023, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:30.0
2
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+24.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+29.1
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