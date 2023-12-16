Йоханнес Бё выиграл пасьют на КМ в Ленцерхайде, Стрёмсхейм — второй, Легрейд — третий

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен прошёл дистанцию с тремя промахами: одним на втором огневом рубеже и двумя — на третьем.

Вторым стал норвежец Эндре Стрёмсхейм, который, допустив по ходу гонки два промаха, на финише показал отставание от Йоханнеса Бё в 24,7 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии — олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд, уступивший победителю 29,1 секунды с одной ошибкой на четвёртой стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32:30,0 (три промаха).

2. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 24,7 секунды (2).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 29,1 (1).

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