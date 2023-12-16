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Норвежец Стрёмсхейм уронил обойму на 4-м огневом рубеже и полез за ней, сняв лыжу

Норвежец Стрёмсхейм уронил обойму на 4-м огневом рубеже и полез за ней, сняв лыжу
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм по ходу гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) оказался в неприятной ситуации: на четвёртом огневом рубеже, куда спортсмен пришёл одним из лидеров, он уронил обойму с патронами с коврика, вследствие чего ему пришлось снимать лыжи и ползти за ней, пока его соперники стреляли.

Фото: Трансляция Okko

В итоге на стойке Стрёмсхейм допустил один промах и потерял шансы на победу в гонке: её выиграл пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Однако биатлонист смог вырвать серебро: на четвёртой стрельбе допустил единственный промах в пасьюте ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, — и благодаря этой ошибке Стрёмсхейм смог на финише обойти сокомандника.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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