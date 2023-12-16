Видео: француженка Бреза-Буше выиграла вторую гонку подряд на КМ в Ленцерхайде

Сегодня, 16 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария), где проходит третий этап Кубка мира по биатлону, состоялась женская гонка преследования. Победила в ней олимпийская чемпионка и призёр чемпионатов мира из Франции Жюстин Бреза-Буше, допустившая по ходу пасьюта три ошибки на стрельбе.
Второй в гонке стала другая француженка, действующая обладательница Кубка мира Жулия Симон. Биатлонистка дважды ошиблась на третьей стрельбе и уступила сокоманднице на финише 25,2 секунды.
Замкнула тройку лидеров дебютантка Кубка мира этого сезона, норвежка Марит Исхол Скоган. Спортсменка уступила Бреза-Буше 1 минуту и 13,6 секунды, дважды промахнувшись на первой стойке.
Отметим, что Жюстин Бреза-Буше выиграла вторую гонку в Ленцерхайде подряд: в четверг, 14 декабря, она стала победительницей в спринте.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со второй подряд победой Жюстин Бреза-Буше на этапе Кубка мира в Швейцарии.
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