Стрёмсхейм — об упавшей обойме в пасьюте: самая стрессовая ситуация в моей жизни

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм, который сегодня, 16 декабря, в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), на четвёртой, решающей, стрельбе уронил обойму патронов, рассказал, какие эмоции испытывал в этот момент.

«Это была самая стрессовая ситуация в моей жизни. Я умудрился уронить обойму, и мне пришлось снять лыжи, чтобы её достать. Подумал тогда: «Вот тебе и победа», — но всё равно собирался подняться на этот чёртов пьедестал», — приводит слова биатлониста издание VG.

В итоге в пасьюте Стрёмсхейм стал вторым, на самом финише обогнав своего соотечественника Стурлу Холм Легрейда. Спортсмен уступил только ещё одному норвежцу — пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Бё.

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