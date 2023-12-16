«Жизнь важнее соревнований». На КМ помогли волонтёру, упавшему в обморок

В разгар гонки преследования среди женщин, проходившей в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), одному из волонтёров стало плохо. Ему немедленно оказали помощь. Директор Международного союза биатлонистов (IBU) Даниэль Бём, ставший свидетелем ситуации, заявил, что нет ничего важнее человеческой жизни.

«У нас был инцидент с волонтёром — пришлось перевозить его с трассы на вертолёте. Мы надеемся, что это не слишком сильно повлияло на ход гонки. Однако жизнь важнее соревнований», — приводит слова Даниэля Бёма NRK.

Сейчас, по сообщению СМИ, состояние волонтёра оценивается как стабильное.

Гонка преследования среди женщин была успешно завершена. Первое и второе место в ней заняли француженки Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон. Бронза у норвежки Марит Исхол Скоган.

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