Стрёмсхейм получил предупреждение после ситуации с падением его обоймы со стрельбища

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм получил предупреждение после ситуации с падением его обоймы с патронами со стрельбища на четвёртом огневом рубеже в гонке преследования, проходившей в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). В ходе момента спортсмен, чтобы достать обойму, снял лыжи и перегнулся через борт, ограждающий стрельбище.

Как сообщает NRK, после финиша пасьюта жюри проводило разбор ситуации, пытаясь выявить, не нарушал ли норвежец правила соревнований, согласно которым биатлонисты не имеют права выходить на переднюю часть стрельбища. В случаях, подобных произошедшему со Стрёмсхеймом, спортсмены должны поднять руку и дождаться помощи судей.

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал изданию о том, как жюри выносило вердикт: «Я разговаривал с рейс-директором, который сказал, что они четыре или пять раз проверяли [эпизод] по ТВ, и опасной ситуации не было, всё было в порядке».

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