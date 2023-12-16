«Понял, что в следующий раз поступлю наоборот». Стрёмсхейм — о предупреждении на КМ

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал получение предупреждения от жюри третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) после падения его обоймы с коврика на стрельбище. Спортсмен нарушил правила турнира в гонке преследования, проходившей сегодня, 16 декабря, сняв лыжи и потянувшись за обоймой самостоятельно: по правилам он должен был обратиться к судьям.

«Нет, я не знал, какие правила действуют в подобной ситуации. Я слышал, что запрещено стрелять без лыж. Но я не думал, что то, что я сделал сегодня, подпадает под это правило. Надеюсь, остальные рассудили так же.

Я стоял там и думал: «Должен ли я это сделать или нет?» Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Но затем я подумал, что придется долго ждать, а потом будут вычитать время. Тогда я решил, что справлюсь сам.

Теперь я понял, что в следующий раз поступлю наоборот. Не поднимать руку было очень плохим решением», — приводит слова спортсмена издание NRK.

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