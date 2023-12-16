Йоханнес Бё прокомментировал свою победу в пасьюте на КМ в Ленцерхайде

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о своей победе в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), отметив, что эти соревнования являются хорошей подготовкой к чемпионату мира, который пройдёт в этом городе в 2025 году.

«В концовке была классная борьба. Первая стойка прошла не столь здорово и сразу же поменяла ситуацию. Всё могло сложиться по-другому, но рад, что в итоге я финишировал первым.

Трасса и высота здесь – это нечто особенное. Первый круг в погоне за Бенедиктом Доллем прошёл неплохо, второй тоже был довольно быстрым, а третий – уже нет. Стоит чуть переусердствовать, и ты уже не становишься быстрее – лишь быстрее устаешь.

Таким образом, приходится искать нужный баланс. Именно поэтому мы и готовимся здесь к тому, что будет в следующем сезоне (к чемпионату мира в 2025 году — Прим. «Чемпионата»). Сегодня я многое для себя узнал», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов.

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