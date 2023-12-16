«Невероятно приятно». Жулия Симон — о возвращении на пьедестал почёта на КМ

Сегодня, 16 декабря, прошла женская гонка преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). В результате пасьюта первое и второе место осталось за сборной Франции. Биатлонистка Жулия Симон, взявшая серебро, рассказала, что была рада результату, отметив, что это важная медаль в её карьере.

«Невероятно приятно вернуться, было очень тяжело войти в этот сезон. Для меня этот результат очень много значит. Это была новая ситуация для меня, но я всегда думаю, что сделаю всё, что в моих силах, как на трассе, так и на стрельбе», — приводит слова Симон Expressen.

Победительницей гонки преследования стала другая француженка, Жюстин Бреза-Буше, которая является одним из лидеров в гонках среди женщин, занимая вторую строчку в общем зачёте Кубка мира-2023 — сезоне-2023/2024 не было ещё ни одного этапа, где биатлонистка не оказалась бы в тройке сильнейших. Бронзу завоевала норвежка Марит Исхол Скоган.

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