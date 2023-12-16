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Стрёмсхейм поделился эмоциями от второго места в пасьюте на КМ в Ленцерхайде

Стрёмсхейм поделился эмоциями от второго места в пасьюте на КМ в Ленцерхайде
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм поделился своими эмоциями от второго места в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен выиграл серебро, на самом финише обогнав другого норвежца, Стурлу Холм Легрейда, и проиграв ещё одному своему сокоманднику — Йоханнесу Бё.

«Очень рад, что сегодня поднялся на подиум. Главное — действовать по своему желанию, и я думаю, что у меня было больше воли, чем у Стурлы, который ранее завоевал так много подиумов. Боже мой, это потрясающее ощущение. Я боролся за это место много лет, и было очень приятно получить его сегодня», — приводит слова биатлониста издание Expressen.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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