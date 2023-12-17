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Эльвира Эберг ответила на критику Фридой Карлссон низкой скорости биатлонистки

Эльвира Эберг ответила на критику Фридой Карлссон низкой скорости биатлонистки
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг ответила на критику со стороны лыжницы Фриды Карлссон, заявившей, что Эберг не удалось бы стать для неё достойной соперницей из-за слишком низкой скорости.

Напомним, шведка Фрида Карлссон высказалась в сторону Эберг, отметив, что у биатлонистки не было бы шанса на дистанции против неё, несмотря на высокий показатель скорости для биатлона: в индивидуальной гонке на лыжне Эберг показала лучшую скорость преодоления дистанции в 2022 году.

Биатлонистка ответила на агрессию Карлссон, заявив, что та её недооценивает.

«Если я в хорошей форме, я думаю, что у меня есть шанс победить в гонке против неё. Тогда я хотела бы увидеть её с винтовкой на спине, и я думаю, что уже у неё не будет шансов», — приводит слова Эберг Expressen.

Спортсменки вместе учились в школе и знакомы лично. Позже они стали добиваться побед в своих видах спорта: биатлонистка Эльвира Эберг завоевала титул олимпийской чемпионки в 2022 году, а лыжница Фрида Карлссон стала чемпионкой мира в 2019 году.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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