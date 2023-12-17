Эльвира Эберг ответила на критику Фридой Карлссон низкой скорости биатлонистки

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг ответила на критику со стороны лыжницы Фриды Карлссон, заявившей, что Эберг не удалось бы стать для неё достойной соперницей из-за слишком низкой скорости.

Напомним, шведка Фрида Карлссон высказалась в сторону Эберг, отметив, что у биатлонистки не было бы шанса на дистанции против неё, несмотря на высокий показатель скорости для биатлона: в индивидуальной гонке на лыжне Эберг показала лучшую скорость преодоления дистанции в 2022 году.

Биатлонистка ответила на агрессию Карлссон, заявив, что та её недооценивает.

«Если я в хорошей форме, я думаю, что у меня есть шанс победить в гонке против неё. Тогда я хотела бы увидеть её с винтовкой на спине, и я думаю, что уже у неё не будет шансов», — приводит слова Эберг Expressen.

Спортсменки вместе учились в школе и знакомы лично. Позже они стали добиваться побед в своих видах спорта: биатлонистка Эльвира Эберг завоевала титул олимпийской чемпионки в 2022 году, а лыжница Фрида Карлссон стала чемпионкой мира в 2019 году.

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