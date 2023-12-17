«Лыжи не хотели бежать». Немец Бенедикт Долль — о провале в пасьюте на КМ

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль высказался о своём 17-м месте в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Начал пасьют спортсмен с первого места, которое он завоевал по итогам спринта днём ранее.

«Лыжи не хотели бежать. Пришлось мучить себя. Сегодня была борьба, мне не хватало спокойствия на стрельбище. Это просто биатлон», — приводит слова Долля Sportschau.de.

Отметим, что неудачное время немец показал из-за семи ошибок на огневых рубежах.

В спринтерской дистанции, где немецкий биатлонист завоевал победу 15 декабря, серебро осталось за норвежцем Йоханнесом Бё с отставанием +5,4 секунды. В этот раз биатлонист из Норвегии не собирался отдавать преимущество и ни разу не допустив ошибки на стрельбище первым добрался до финиша с результатом 32:30,0. Долль уступил победителю почти две минуты.

Второе и третье место тоже заняли представители Норвегии: Эндре Стрёмсхейм (+24,7) и Стурла Холм Легрейд (+29,1).

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