Белорус Лазовский выиграл масс-старт на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — вне топ-8

В Уфе завершился большой мужской масс-старт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков.
Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).
2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).
3. Антон Бабиков + 32,8 (3)…
5. Антон Смольский (Беларусь) + 52,6 (3)…
8. Даниил Серохвостов + 1.15,8 (7).
9. Эдуард Латыпов (лидер общего зачёта КС) + 1.16,3 (6).
10. Карим Халили + 1.17,7 (4).
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