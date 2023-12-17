Белорус Лазовский выиграл масс-старт на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — вне топ-8

В Уфе завершился большой мужской масс-старт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).

2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).

3. Антон Бабиков + 32,8 (3)…

5. Антон Смольский (Беларусь) + 52,6 (3)…

8. Даниил Серохвостов + 1.15,8 (7).

9. Эдуард Латыпов (лидер общего зачёта КС) + 1.16,3 (6).

10. Карим Халили + 1.17,7 (4).