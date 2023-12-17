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Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
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Белорус Лазовский выиграл масс-старт на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — вне топ-8

Белорус Лазовский выиграл масс-старт на 2-м этапе Кубка Содружества, Латыпов — вне топ-8
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В Уфе завершился большой мужской масс-старт в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Его победителем стал представитель Беларуси Дмитрий Лазовский. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2017 года в эстафете россиянин Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).
2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).
3. Антон Бабиков + 32,8 (3)…
5. Антон Смольский (Беларусь) + 52,6 (3)…
8. Даниил Серохвостов + 1.15,8 (7).
9. Эдуард Латыпов (лидер общего зачёта КС) + 1.16,3 (6).
10. Карим Халили + 1.17,7 (4).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 2, Уфа
Мужчины. 15 км Масс-старт
17 декабря 2023, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
42:03.3
2
Александр Логинов
Россия
+25.6
3
Антон Бабиков
Россия
+32.8
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