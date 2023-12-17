Лазовский: пообещал себе в масс-старте дать копоти! Со стрельбой справился – я не чайник

25-летний белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал победу в большом масс-старте на 2-м этапе Кубка Содружества, который проходит в Уфе.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).

2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).

3. Антон Бабиков + 32,8 (3).

«Вчера было неприятное внутреннее давление. Когда поставили на четвёртое место, стыдно даже было – как будто не моё место. Когда пересмотрели и поставили на шестое – успокоился, пошёл на тренировку и сам себе пообещал, что в масс-старте дам копоти! Сегодня инвентарь у нас сравнялся со сборной России, что было здорово. Ну а на стрельбище я мог справиться – я же всё-таки не чайник. Всё получилось», — сказал Лазовский в эфире «Матч ТВ».