«Хочется жёлтую майку надевать почаще». Смольский недоволен выступлением в Уфе

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал своё выступление в большом масс-старте на 2-м этапе Кубка Содружества, который проходит в Уфе. Антон занял в данной гонке пятое место.

Биатлон. Кубок Содружества, 2-й этап, Уфа. Большой масс-старт, 15 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 42.03,3 (2 промаха).

2. Александр Логинов — отставание 25,6 секунды (3).

3. Антон Бабиков + 32,8 (3)…

5. Антон Смольский (Беларусь) + 52,6 (3)…

«Недоволен. Форма хорошая. Но есть моменты, которые будем обсуждать с тренерским штабом. К Минску обязательно нужно их преодолеть. Хочется жёлтую майку почаще надевать», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».