«Не собирался рваться за Лазовским». Логинов прокомментировал серебро в масс-старте

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Уфе. Логинов завоевал серебро, уступив лишь белорусу Дмитрию Лазовскому.

«Сегодня гонка получилась непростой. С первого круга сборники натягивали темп, приходилось где-то догонять, тратить на это силы, подстраиваться не под свой темп. Я стартовал с 20-й позиции, до них — Латыпова и Серохвостова — было большое расстояние, я бы в любом случае не смог обогнать столько людей и сесть им за спины. Трасса здесь хоть и широкая, но не такая, чтобы идти троим-четвертым в ряд. Когда я увидел, что после 2,5 км уже просвет, оставалось только сильно не отстать.

После заключительной стрельбы мне крикнули, что Антон (Бабиков) за мной. Я шёл своим темпом, не пытался дёргаться на круге, ждал момента, чтобы проявить свою сильную сторону – спринтануть на равнине. Минус 14 кг по сравнению с маем как сказались на мощности? Она в любом случае ушла, это не уберёшь на второй план. Но спринтерские способности пока никуда не делись благо.

На заключительном круге сил было уже немного, дистанция непростая, я даже не собирался рваться за Дмитрием Лазовским. Даже если бы у меня лыжи на две головы лучше ехали, это было бы крайне сложно.

Я совсем не близок сейчас к оптимальным кондициям. Пропустил полгода, был без тренировок. И то, что я сейчас борюсь с людьми, которые постоянно пахали, это… Наверное, дано мне это», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».