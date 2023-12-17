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Кристина Резцова снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за защемления нерва

Кристина Резцова снялась с масс-старта на Кубке Содружества из-за защемления нерва
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Призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года, чемпионка России по биатлону Кристина Резцова не смогла выступить в масс-старте в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества из-за защемления нерва. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

В общем зачёте Кубка Содружества Резцова занимает 33-е место, приняв участие только в одной гонке. 16 декабря в пасьюте Резцова стала девятой.

Напомним, две недели назад, 3 декабря Резцова стала победительницей масс-старта на 12 км на втором этапе Кубка России по биатлону, проходившего в Ханты-Мансийске. Тогда спортсменка пересекла минишную линию с результатом 36.45,7 и допустила один промах.

Гонка второго этапа Кубка Содружества на 12,5 км у женщин, которая началась в 12:00 мск, проходит в эти минуты в городе Уфа.

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