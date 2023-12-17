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Бреза-Буше оценила совместный подиум с Симон, которую обвиняет в мошенничестве

Бреза-Буше оценила совместный подиум с Симон, которую обвиняет в мошенничестве
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше после совместного подиума с соотечественницей Жулией Симон в пасьюте этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) рассказала о взаимоотношениях с ней.

Напомним, Бреза-Буше была в числе лиц, которые подали на Симон жалобу о мошенничестве с кредитными картами.

«Думаю, я всегда была очень справедливой. Я умею отдавать должное отличным выступлениям и качествам биатлонистки. И я считаю, что у Жулии немало отличных качеств. Кроме того, я рада хорошему командному результату. Делу, которое нас касается, нет места на стадионе.

В спортивном плане мы расставили все точки над i. Она отличная биатлонистка, это была отличная битва, хороший момент – французский дубль, дубль клуба Ле-Сези. Такое случается не каждый день, и это приятно», — приводит слова Бреза-Буше Le Dauphiné.

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