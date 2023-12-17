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Олимпийский чемпион Легрейд произвёл выстрел в отеле. Его отстранили от гонки на КМ

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд попал в неприятную ситуацию на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Легрейду было отказано в праве выйти на масс-старт в рамках соревнований из-за нарушений правил безопасности Международного союза биатлонистов (IBU).

«Международный союз биатлонистов и жюри мужского масс-старта в Ленцерхайде приняли решение отказать Стурле Холм Легрейду в участии в сегодняшних соревнованиях из-за нарушения правил безопасности IBU», — говорится в официальном пресс-релизе.

Сообщается, что Легрейд совершил выстрел в отеле во время холостого тренажа. Данный инцидент произошёл в пятницу, 15 декабря. Никто не пострадал, выстрел угодил в стену.

В данный момент IBU совместно со швейцарскими властями разрабатывает план действий в связи с произошедшим. Стоит отметить, что сборная Норвегии и Легрейд сами информировали IBU о произошедшем.