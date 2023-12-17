Легрейд принёс публичные извинения «всей биатлонной семье»

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд принёс публичные извинения за нарушение правил безопасности на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Напомним, Легрейд решением Международного союза биатлонистов (IBU) был отстранён от участия в масс-старте из-за того, что произвёл холостой выстрел в отеле для спортсменов.

«Приношу искренние извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это серьёзное напоминание для меня и для всех спортсменов-биатлонистов – насколько на самом деле важны правила техники безопасности», — приводит слова Легрейда пресс-служба IBU.