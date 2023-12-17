Должен ли IBU наказать Норвегию за регулярные нарушения правил обращения с оружием?

Сразу несколько неприятных инцидентов с обращением с оружием произошло на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 по биатлону, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Причём в каждом из них замешан член мужской сборной Норвегии.

Сначала Эндре Стрёмсхейм, попавший на Кубок мира по личной квоте как победитель Кубка IBU, перед стрельбой уронил обойму. Вместо того чтобы поднять руку и получить запасные патроны, он снял лыжи и чуть ли не слез в зону ведения огня, чтобы достать свой инвентарь. Позднее IBU отстранил от масс-старта титулованного Стурлу Холм Легрейда за то, что он сделал непроизвольный выстрел в отеле для спортсменов.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли IBU наказать сборную Норвегии за регулярные нарушения правил обращения с оружием?»