Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Должен ли IBU наказать Норвегию за регулярные нарушения правил обращения с оружием?

Должен ли IBU наказать Норвегию за регулярные нарушения правил обращения с оружием?
Аудио-версия:
Комментарии

Сразу несколько неприятных инцидентов с обращением с оружием произошло на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 по биатлону, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Причём в каждом из них замешан член мужской сборной Норвегии.

Сначала Эндре Стрёмсхейм, попавший на Кубок мира по личной квоте как победитель Кубка IBU, перед стрельбой уронил обойму. Вместо того чтобы поднять руку и получить запасные патроны, он снял лыжи и чуть ли не слез в зону ведения огня, чтобы достать свой инвентарь. Позднее IBU отстранил от масс-старта титулованного Стурлу Холм Легрейда за то, что он сделал непроизвольный выстрел в отеле для спортсменов.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли IBU наказать сборную Норвегии за регулярные нарушения правил обращения с оружием?»

Материалы по теме
Большой скандал на Кубке мира по биатлону. Норвежец выстрелил из винтовки прямо в отеле
Большой скандал на Кубке мира по биатлону. Норвежец выстрелил из винтовки прямо в отеле
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android