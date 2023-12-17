Бьорндален считает, что вина за выстрел в отеле полностью лежит на Легрейде

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался о дисквалификации соотечественника Стурлы Холма Легрейда с масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) из-за непроизвольного выстрела в отеле для спортсменов.

«Это 100% ответственность Стурлы. Проверка винтовки – это первое, чему учится биатлонист. Второе правило – целиться в небо или в стену, что он, собственно, и сделал. Стурла очень педантичный человек. Никогда бы не подумал, что такое может случиться с ним, но эта ситуация показывает, что подобное может произойти с каждым.

Это ответственность сборной? Нет, только Стурлы. Руководство сборной всегда будет стремиться к тому, чтобы спортсмены были более самостоятельными. Да, они изменили правила в Швейцарии, но, вероятно, такого больше не повторится», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.