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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Кубке мира, Дале — второй, Тарьей Бё — третий

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё стал победителем масс-старта, проходившего в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен прошёл дистанцию с двумя ошибками на стрельбе.

Вторым стал другой норвежец, Йоханнес Дале, уступивший лидеру 14,6 секунды с промахом на заключительном огневом рубеже. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, который проиграл победителю 21,8 секунды и один раз ошибся на стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35:00,1 (2 промаха).

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +14,6 секунды (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +21,8 (1).

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