Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Кубке мира, Дале — второй, Тарьей Бё — третий

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Кубке мира, Дале — второй, Тарьей Бё — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё стал победителем масс-старта, проходившего в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен прошёл дистанцию с двумя ошибками на стрельбе.

Вторым стал другой норвежец, Йоханнес Дале, уступивший лидеру 14,6 секунды с промахом на заключительном огневом рубеже. Замкнул тройку лидеров трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, который проиграл победителю 21,8 секунды и один раз ошибся на стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 35:00,1 (2 промаха).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +14,6 секунды (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +21,8 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android