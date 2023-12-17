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Видео второй подряд победы Йоханнеса Бё на этапе КМ в Ленцерхайде

Видео второй подряд победы Йоханнеса Бё на этапе КМ в Ленцерхайде
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Сегодня, 17 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Ленцерхайде (Швейцария), состоялся мужской масс-старт. Победу в нём одержал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки две ошибки на стрельбе.

На финише за второе и третье места друг с другом боролись ещё два норвежца: в итоге сильнее оказался Йоханнес Дале-Шевдал, уступивший Бё 14,6 секунды, а тройку лидеров замкнул Тарьей Бё, проигравший младшему брату 21,8 секунды. Оба спортсмена допустили только по одному промаху в масс-старте — на заключительном огневом рубеже.

Отметим, что Йоханнес Бё выиграл в Ленцерхайде вторую гонку подряд: в субботу, 16 декабря, он стал победителем пасьюта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором второй подряд победы Йоханнеса Бё на КМ в Швейцарии.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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