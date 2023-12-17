«Не чувствовала себя недосягаемой». Бреза-Буше — о победе в масс-старте на Кубке мира

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). На самом финише гонки спортсменка вырвала первое место у титулованных шведок Эльвиры и Ханны Эберг.

«Не чувствовала себя недосягаемой. На трассе было сложно. У меня было мало физических ресурсов, но это масс-старт, где нужно правильно распределять силы, исходя из положения соперников в гонке. Думаю, что хорошо справлялась с каждым кругом, хотя на последнем мне было трудно ускориться, а сёстры Эберг были близко. Я знала, как сохранить спокойствие на лыжне и использовать разумную тактику, чтобы подойти к стрельбе в хорошем состоянии.

Раньше у меня много раз возникало ощущение, что я стреляю хорошо, а результаты при этом посредственные. В биатлоне порой всё зависит от нескольких миллиметров, от чуть большей мягкости пальца или чуть более интенсивного прицеливания. Эти детали важны, и сегодня мне удалось сделать всё правильно и закрыть 20 мишеней из 20. Я рада чистой стрельбе, но теперь нужно двигаться дальше», — приводит слова спортсменки издание Nordic Magazine.

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