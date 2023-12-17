Видео: Бреза-Буше одержала победу над сёстрами Эберг в масс-старте на КМ

Сегодня, 17 декабря, в Ленцерхайде (Швейцария) прошёл женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победила в нём французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, олимпийская чемпионка 2022 года, которая прошла гонку без ошибок на стрельбе и на самом финише оказалась сильнее шведок Эльвиры и Ханны Эберг, которые уступили сопернице 5,5 и 10,6 секунды соответственно. При этом на счету каждой из сестёр Эберг было по два промаха на огневых рубежах.

Отметим, что это уже третья победа Жюстин Бреза-Буше в Швейцарии подряд: ранее на этой неделе француженка выиграла спринт и гонку преследования.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором третьей победы Бреза-Буше подряд на КМ в Ленцерхайде.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ленцерхайде

Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 36.04,6 (0 промахов).

2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,5 секунды (2).

3. Ханна Эберг (Швеция) +10,6 (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.