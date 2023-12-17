Жюстин Бреза-Буше — о победе в масс-старте на КМ: это было неожиданно

Олимпийская чемпионка 2022 года из Франции Жюстин Бреза-Буше прокомментировала свою победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

«Это было неожиданно! Сегодня я выходила на стрельбище с большим спокойствием. Я осознавала, что проигрываю своим ходом по трассе. Но всё было в порядке со всеми условиями, с обстановкой, и я была спокойна, как ранее во время спринта и гонки преследования. Масс-старт — гонка адаптаций, гонка действий. Всё по очереди: выстрел за выстрелом, патрон за патроном. Я думала о победе, о том, что их три подряд, и, когда закрыла все мишени, подумала: «Посмотрим».

А потом был этот маленький финишный створ, были эти технические моменты, которые помогли финишировать первой. А сзади такое шоу разворачивается! Круто, нужно наслаждаться такими моментами», — приводит слова спортсменки L'Équipe.

Напомним, на финише Бреза-Буше вырвала победу у шведок Эльвиры и Ханны Эберг.

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