Эмильен Жаклен: норвежцы и немцы всегда имеют преимущество на трассе

Французский биатлонист, четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен высказался о своём выступлении в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), отметив, что у норвежцев и немцев в этом сезоне есть преимущество перед французами на трассе.

«Очень доволен своей гонкой. Я уже отмечал, что каждый день выкладываюсь на полную и стараюсь прогрессировать. И сегодня я снова убедился в своей способности ускоряться, выходить вперёд, контролировать стрельбу на стойке. Немного не хватило до закрытия всех 20 мишеней, это своего рода разочарование дня.

Есть много положительного, и мы постараемся это сохранить. Вся команда выкладывается на полную: тренеры, персонал, технические специалисты, мы, — поэтому нет сожалений, но есть факт: норвежцы и немцы всегда имеют преимущество на трассе.

Но нам нужно это принять и продолжать набирать очки, двигаться как команда. Нужно понять, что происходит, но мы, несомненно, добьёмся большего», — приводит слова спортсмена Ski-Nordique.

Отметим, что сейчас сборная Франции показывает свой худший результат на Кубке мира за 27 лет: к концу третьего этапа у французов нет личных подиумов.

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