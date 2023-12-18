Йоханнес Дале-Шевдал — о выстреле Легрейда: тот случай, с которым бы не хотел столкнуться

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал высказался о выстреле своего сокомандника Стурлы Холма Легрейда из винтовки в отеле. Как сказал сам Легрейд, он не думал о том, что оружие может быть заряжено.

«Я был в комнате и слышал звук выстрела. Знаю, что такое уже случалось, но последний раз был лет 15 назад, наверное. Сам я с таким никогда не сталкивался. Это не то, чего ты ожидаешь, и, когда подобное происходит, всё выглядит сюрреалистично. Тот случай, с которым бы не хотелось сталкиваться в течение карьеры», — приводит слова спортсмена NRK.

В итоге на место происшествия приезжала полиция, которая допросила Легрейда по поводу инцидента. Жюри этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) приняли решение не допускать спортсмена до масс-старта, который прошёл в воскресенье, 17 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.