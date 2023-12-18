Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Дале-Шевдал — о выстреле Легрейда: тот случай, с которым бы не хотел столкнуться

Йоханнес Дале-Шевдал — о выстреле Легрейда: тот случай, с которым бы не хотел столкнуться
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал высказался о выстреле своего сокомандника Стурлы Холма Легрейда из винтовки в отеле. Как сказал сам Легрейд, он не думал о том, что оружие может быть заряжено.

«Я был в комнате и слышал звук выстрела. Знаю, что такое уже случалось, но последний раз был лет 15 назад, наверное. Сам я с таким никогда не сталкивался. Это не то, чего ты ожидаешь, и, когда подобное происходит, всё выглядит сюрреалистично. Тот случай, с которым бы не хотелось сталкиваться в течение карьеры», — приводит слова спортсмена NRK.

В итоге на место происшествия приезжала полиция, которая допросила Легрейда по поводу инцидента. Жюри этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария) приняли решение не допускать спортсмена до масс-старта, который прошёл в воскресенье, 17 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
«Была в такой ситуации. Это страшно». Экхофф — о выстреле Легрейда в отеле
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android