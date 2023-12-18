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Тандреволд: страх биатлониста — выстрел может произойти, когда он не запланирован

Тандреволд: страх биатлониста — выстрел может произойти, когда он не запланирован
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Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась об инциденте, произошедшем с её сокомандником Стурлой Холмом Легрейдом: в субботу, 16 декабря, спортсмен случайно выстрелил из винтовки в отеле. По словам самого Легрейда, он не думал, что оружие может быть заряжено.

«Очень важно открыто говорить о безопасном обращении с оружием. Мы работаем с ним каждый день и всегда внимательно относимся к безопасности. Мы, спортсмены, знаем, каковы могут быть последствия. Самый большой страх биатлониста — что выстрел может произойти тогда, когда он не запланирован», — приводит слова биатлонистки NRK.

В итоге Лейгреда отстранили от участия в масс-старте, который прошёл в воскресенье, 17 декабря, а в сборной Норвегии состоялось собрание по поводу случившегося.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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