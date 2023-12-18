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«Это серьёзные вещи, мы имеем дело с оружием». Эльвира Эберг — о выстреле Легрейда

«Это серьёзные вещи, мы имеем дело с оружием». Эльвира Эберг — о выстреле Легрейда
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призёр Олимпиад, высказалась об инциденте, произошедшем с норвежцем Стурлой Холмом Легрейдом: в субботу, 16 декабря, спортсмен случайно выстрелил из винтовки в отеле. По словам самого Легрейда, он не думал, что оружие может быть заряжено.

«Это серьёзные вещи, мы имеем дело с оружием. Существует риск, связанный с неправильным обращением с этим оружием.

Как в отеле оказались боеприпасы? В любом случае, этого не должно произойти. Это должно быть тревожным звонком для многих. Нельзя быть небрежным в своих действиях. Мы никогда не получали боеприпасов в отеле. Я заполняю свои обоймы на стенде и чувствую уверенность», — приводит слова биатлонистки NRK.

В итоге Легрейд был отстранён от масс-старта.

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