Дербушева: Миронова поменяла отношение ко многим вещам

Российская биатлонистка Тамара Дербушева высказалась о будущем серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в эстафете Светланы Мироновой в спорте. Дербушева сообщила, что не знает о планах спортсменки.

«Много лет дружу с Мироновой. Думаю, сейчас взаимоотношения Мироновой с Шашиловым стали лучше. Мне вообще кажется, что Света поменяла своё отношение ко многим вещам. Собирается ли возвращаться? Это уже к ней вопросы, но форму поддерживает, тренируется. Что я бы посоветовала? Сказала бы делать то, что она хочет. Это на самом деле главное для любого человека. Если по-настоящему не хочешь что-то делать, заставить себя тренироваться становится очень сложно», — приводит слова Дербушевой «RT на русском».

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В новом сезоне спортсменка приняла участие в одной гонке на летнем чемпионате России и больше не выступала. Ранее биатлонистка перешла от многолетнего наставника Михаила Шашилова в группу тренера Артёма Истомина.