Губерниев критически высказался о системе отбора в мужскую сборную России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после прошедшего Кубка Содружества намекнул на недостатки в системе отбора в мужскую сборную России по биатлону.

«Моя реплика будет посвящена комплектованию сборной в биатлоне. В последнем масс-старте выиграл белорус Лазовский, и люди, которые не готовились со сборной командой (Логинов и Бабиков), обыграли сборников. Здесь речь идёт и про подготовку – спрос с тренеров, но вопросы и по Логинову, который не попал в команду просто потому, что он не прошёл какой-то централизованный медосмотр, хотя все необходимые тюменские справки у Логинова есть.

Когда мы говорим о комплектовании команд, всё-таки хочется строгости и стройности для того, чтобы не было подобных ситуаций. Потому что получается, что Логинов защищал на Кубке Содружества цвета именно Тюменской области», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».