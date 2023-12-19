Самуэльссон: чтобы быть избранным в МОК, нужно думать как можно меньше

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объяснил, почему не планирует избираться в спортивные организации после завершения профессиональной карьеры.

«Политика мне очень интересна. Совру, если скажу, что не задумывался о политической карьере. Но я просто говорю вслух то, о чём думают все спортсмены. Это привлекает внимание. Некоторые люди думают, что я сам звоню журналистам (смеётся). Меня волнуют вопросы спортивной политики. Борьба с допингом, коррупция в спорте, использование спорта для отмывания денег и тому подобное. Не думаю, что меня изберут в какую-нибудь спортивную организацию, потому что я слишком открыто выражаю своё мнение. Если вы посмотрите на Международный олимпийский комитет и подобные организации, вы поймёте, что для того, чтобы быть избранным, нужно думать как можно меньше. Там приветствуются люди, которые согласны с мнением остальных», — приводит слова Самуэльссона SVT.