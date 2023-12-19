Губерниев: биатлон — спорт номер один в России. Он объединяет страну

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал спорт номер один в России. По мнению комментатора биатлон объединяет страну и является самым популярным видом спорта среди жителей России.

«Биатлон — спорт номер один в России. Биатлон по-прежнему является видом спорта, который объединяет страну. В нынешней ситуации, можно говорить о снижении рейтингов, если брать международные сезоны, здесь не нужно быть капитаном очевидностью. Лучшие гонки Кубка России сопоставимы даже с некоторыми цифрами, которые были на Кубке мира. Поэтому, самое главное, что мы показываем этот вид спорта. В начале нынешнего сезона цифры абсолютно лучше, если сравнивать с прошлым», — сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от официальных международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU) от февраля 2022 года.