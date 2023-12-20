Кирилл Бажин: спортивная база в Екатеринбурге застряла в 90-х годах

Чемпион России по биатлону Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, высказался по поводу состояния учебно‑спортивной базы в Екатеринбурге.

«Сейчас учебно‑спортивная база «Динамо» находится в достаточно плачевном состоянии: гостиница очень старая, вакс‑кабины тоже пора менять. Надеемся, что тот, кто займётся этим, будет с головой и руками. Сейчас база застряла в 90‑х годах.

Надеемся, что сделают новый комплекс, который сможет принимать соревнования уровня Кубка России и чемпионата России среди мужчин. Хочется побегать на домашнем стадионе. А то сейчас и детские соревнования практически все потеряли», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Напомним, 2 декабря Бажин стал победителем мужской гонки преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Российский биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 59,6 секунды, допустив всего лишь один промах на огневых рубежах.