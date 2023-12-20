Новичок сборной Норвегии Ботн: чтобы остаться на Кубке мира, должен подняться на подиум

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн, впервые вызванный в основную сборную Норвегии на этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия), поделился ожиданиями от выступления на соревнованиях.

«Думаю, это немного сюрреалистично. Буду на Кубке мира впервые и даже не знаю, чего ожидать. Это будет интересно. Каждые выходные я наблюдал, как спортсмены поднимаются на подиум на Кубке мира. Мне нужно хорошо выступить в двух гонках, чтобы остаться на Кубке мира. Для этого нужно подняться на пьедестал в одной из гонок.

Я встретил Филиппа Хорна на тренировке в Ливиньо и поблагодарил его за то, что он сделал в Ленцерхайде. Мы обсуждали его поездку на Кубок мира ещё до его отправления. Мы все хотели, чтобы он выступил хорошо, потому что он защищал честь спортсменов Кубка IBU. У меня такое ощущение, что для меня он больше товарищ по команде, чем норвежцы. Хорн был очень хорош. Тем самым он помог мне попасть на Кубок мира», — приводит слова Ботна NRK.