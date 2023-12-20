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Польховский: россияне и белорусы не варятся в собственном соку, а подстёгивают друг друга

Польховский: россияне и белорусы не варятся в собственном соку, а подстёгивают друг друга
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Заслуженный тренер России, занимавший пост главного и старшего тренера сборных России по биатлону, Валерий Польховский высказался о конкуренции российских и белорусских биатлонистов. Специалист подчеркнул, что благодаря существованию этой конкуренции спортсмены находят дополнительную мотивацию в условиях отстранения от международных стартов.

«На самом деле, очень важно, что российские и белорусские биатлонисты не варятся в собственном соку, а соревнуются, подстегивают друг друга. Это придаёт дополнительную мотивацию. И тем, и другим важно, что есть с кем бороться. Каждый, кто недоволен своим стартом, будет анализировать с тренером, что надо подтянуть и как это можно сделать», — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, биатлонисты из России и Беларуси не допущены на международные соревнования из-за ситуации на Украине.

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