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Тарьей Бё — о встрече с Федерером: не верю, на биатлонном стадионе кто-то крупнее Фуркада!

Тарьей Бё — о встрече с Федерером: не верю, на биатлонном стадионе кто-то крупнее Фуркада!
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Норвежский биатлонист, трёхкратный чемпион Олимпийских игр Тарьей Бё рассказал о своих эмоциях во время встречи с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером на третьем этапе Кубка мира, проходившем в Швейцарии. Федерер, чей дом находится неподалёку, был в вип-зоне после гонки и пообщался с несколькими биатлонистами.

«Я был немного шокирован, вообще сначала не понял, что это он. Не мог поверить, что на биатлонном стадионе может находиться кто-то крупнее Мартена Фуркада (смеётся)», — приводит слова спортсмена Nettavisen со ссылкой на Expressen.

Напомним, сейчас Тарьей Бё идёт вторым в общем зачёте Кубка мира по биатлону, уступая только своему младшему брату Йоханнесу.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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