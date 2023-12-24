Лаура Дальмайер: уйти из биатлона в 25 лет было верным решением

Немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер высказалась о своём раннем завершении карьеры, отметив, что сейчас она с удовольствием наслаждается свободным временем.

«У меня всё очень хорошо. Карьеру я завершала по собственному желанию, просто уже не была готова выкладываться на 100% каждый день — как ментально, так и физически. А я считаю, что это необходимо для успеха в спорте.

Мне удалось достичь всего, о чём я когда-либо мечтала. Это было прекрасное время, и я с теплотой оглядываюсь назад, но уйти в 25 лет было верным решением. Теперь я наслаждаюсь прекрасной и очень свободной жизнью.

Мне не казалось, что я недовольна или несчастна. Но, конечно, жизнь профессионального спортсмена связана с серьёзными ограничениями. Спорт — это замечательно, но, безусловно, он требует многого. Я рада тому, что у меня есть сейчас, и что я могу жить так, как мне захочется», — приводит слова Дальмайер Merkur.

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