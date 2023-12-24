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Лидер Кубка IBU Ришар: травмы, полученные летом, дали мне силу

Лидер Кубка IBU Ришар: травмы, полученные летом, дали мне силу
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Французская биатлонистка, лидер Кубка IBU Жанна Ришар высказалась о важном влиянии травм правой руки, полученных летом, на её карьеру.

«Травмы дали мне силу. Я получила повреждения дважды, и, не шучу, мне было очень хорошо, когда я могла долго кататься на лыжах, используя только одну палку. Всё это изменило мой подход ко многим вещам. Это было необходимо, и я не жалуюсь, потому что травмы случились со мной впервые в карьере. Через это проходит каждый спортсмен. Имеет значение только то, как мы на всё это реагируем», — приводит слова Ришар издание Nordic Magazine.

Отметим, что Жанна Ришар выступит на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), который состоится в начале января 2024 года.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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