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Чудов объяснил необходимость использования иностранных патронов

Чудов объяснил необходимость использования иностранных патронов
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Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере, глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов прокомментировал ситуацию, связанную с нехваткой патронов у российских биатлонистов.

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не даёт необходимой кучности. Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти», — цитирует Чудова ТАСС.

Также Чудов отметил, что дефицит патронов отмечался и ранее, но есть запасы, которых хватит на некоторое время. Ранее о нехватке патронов высказался чемпион мира российский биатлонист Антон Бабиков.

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