Экс-биатлонистка Шевалье-Буше вновь стала мамой

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше родила вторую дочь. Об этом спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Напомним, что в 2017 году Шевалье-Буше вышла замуж за французского лыжника Мартина Буше. Первая дочь спортсменки родилась в 2019 году, ее назвали Эми.

Восстановившись после беременности, биатлонистка показала блестящие результаты на первых этапах Кубка мира-2021/2022. В спринте в Эстерсунде она стала второй. После сезона 2022/2023 Шевалье-Буше завершила карьеру в профессиональном спорте.

За время выступлений, она стала двукратным призёром Олимпийских игр. В 2018 году завоевала бронзу в эстафете, а в 2022 году взяла серебро в смешанной эстафете вместе с Жюльей Симон, Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.